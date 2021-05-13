بالفيديو.. لاعب الخضر يمضي عقده الاحترافي الأول مع سوشو

أمضى لاعب المُنتخب الوطني لأقل من 20 سنة “سامي فارج” عقده الاحترافي الأول مع فريقه سوشو الفرنسي.
لاعب الخضر الذي يملك أيضا أصول مغربية قال عقب عملية الامضاء:”أنا سعيدا جدا بتوقيع أول عقد احترافي في مسيرتي الكروية مع فريق سوشو”.
صاحب ال19 ربيعا الذي تكون في سوشو أضاف:”سأحاول تقديم كل ماعندي في السنوات الثلاث القادمة.. نلتقي في الملعب”.
🦁📽️ Les premiers mots du jeune Samy Faraj, qui vient de parapher son premier contrat professionnel avec le FCSM. #MadeInSeloncourt pic.twitter.com/n1W8zR0gdO
— FC Sochaux-Montbéliard (@FCSM_officiel) May 13, 2021
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