بالفيديو.. لاعب الشمال:”هكذا نجحنا في إيقاف بلايلي”

كشف لاعب الشمال القطري عاطف محمد عن الطريقة التي اتبعها فريقه لايقاف النجم الدولي الجزائري يوسف بلايلي في لقاء اليوم.
مُدافع الشمال قال عقب اللقاء:”أغلب هجمات فريق قطر كانت تمر عبر يوسف بلايلي في مواجهة اليوم”.
وأضاف:”نجحنا في إيقاف بلايلي لأننا كنا نُراقبه أنا وزميلي ياسين بطريقة إثنين ضد واحد”.
وختم:”يوسف بلايلي لاعب كبير وأتعبنا كثيرا في مواجهة اليوم لكننا استطعنا إيقافه”.
عاطف محمد لاعب نادي #الشمال : طموحنا الفوز بالكاس الغالية .. ونجحنا في ايقاف خطورة بلايلي واشك في صحة الطرد #كأس_الأمير pic.twitter.com/fcL21vjg7t
— قنوات الكاس (@alkasschannel) January 25, 2021
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