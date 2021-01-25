بالفيديو.. لاعب الشمال:”هكذا نجحنا في إيقاف بلايلي”

الرياضة
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بالفيديو.. لاعب الشمال:”هكذا نجحنا في إيقاف بلايلي” صورة مركبة
بقلم حواز عبد النور

كشف لاعب الشمال القطري عاطف محمد عن الطريقة التي اتبعها فريقه لايقاف النجم الدولي الجزائري يوسف بلايلي في لقاء اليوم.

مُدافع الشمال قال عقب اللقاء:”أغلب هجمات فريق قطر كانت تمر عبر يوسف بلايلي في  مواجهة اليوم”.

وأضاف:”نجحنا في إيقاف بلايلي لأننا كنا نُراقبه أنا وزميلي ياسين بطريقة إثنين ضد واحد”.

وختم:”يوسف بلايلي لاعب كبير وأتعبنا كثيرا في مواجهة اليوم لكننا استطعنا إيقافه”.


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