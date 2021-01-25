بالفيديو.. لاعب الشمال:”هكذا نجحنا في إيقاف بلايلي”

كشف لاعب الشمال القطري عاطف محمد عن الطريقة التي اتبعها فريقه لايقاف النجم الدولي الجزائري يوسف بلايلي في لقاء اليوم.

مُدافع الشمال قال عقب اللقاء:”أغلب هجمات فريق قطر كانت تمر عبر يوسف بلايلي في مواجهة اليوم”.

وأضاف:”نجحنا في إيقاف بلايلي لأننا كنا نُراقبه أنا وزميلي ياسين بطريقة إثنين ضد واحد”.

وختم:”يوسف بلايلي لاعب كبير وأتعبنا كثيرا في مواجهة اليوم لكننا استطعنا إيقافه”.