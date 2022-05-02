بالفيديو.. لاعب المنتخب القطري بوضياف يهنئ أنصار إتحاد الحراش بعيد الفطر

إحتفل لاعب المنتخب القطري ونادي الدحيل. كريم بوضياف. صبيحة اليوم الإثنين، بعيد الفطر رفقة أنصار إتحاد الحراش.

وظهر لاعب الدحيل بوضياف في فيديو متداول على مواقع التواصل الإجتماعي. بعد صلاة عيد الفطر في مدينة الحراش رفقة مشجعي “الصفراء”.

كما وجه بوضياف تحياته لمشجعي إتحاد الحراش، اللذين بدورهم استقبلولاعب المنتخب القطري بوضياف، بتصفيقات حارة.

يذكر أن كريم بوضياف ينحدر من مدينة الحراش، ووُلد بفرنسا واختار الإنضمام للمنتخب القطري الذي استغل قانون “الباهاماس” قام بتجنيس اللاعب.