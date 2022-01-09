بالفيديو.. لاعب بوركينافاسو سانغاري يقص شريط الأهداف في الكان

قص اللاعب الدولي البوركينابي “غوستافو سانغاري” شريط الأهداف في منافسة كأس أمم إفريقيا الجارية بالكاميرون 2021.

وسجل متوسط ميدان الخيول البوركينابية هدف التقدم لبلاده في الدقيقة ال24 أمام مُنتخب الكاميرون.

وبهذا يكون قد وقع سانغاري أول هدف في النسخة ال33 من الكان التي انطلقت اليوم الأحد.

وانتهى الشوط الأول من مواجهة الافتتاح بتفوق الكاميرون 2-1 بعد تعديل فينسنت أبوبكر النتيجة عن طريق ركلة جزاء في الدقيقة ال40، وبنفس الطريقة أضاف ذات اللاعب الهدف الثاني في الدقيقة 45+3.