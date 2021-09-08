بالفيديو.. لاعب بوركينافاسو مُندهش من المغاربة :”إنهم فرحون جدا لا أدري لماذا”

نشر لاعب منتخب بوركينافاسو، برايان دابور، على حسابه الرسمي في إنستغرام “ستوري” مثيرا للجدل، يُظهر تواجد فرقة مغربية راقصة بمقر إقامة “الخيول” بمراكش، وهي بصدد الإحتفال بزملائه بعد تمكنهم من الصمود أمام الخضر وتفادي الهزيمة، في ثاني جولة من تصفيات المونديال.

وكتب لاعب نادي ريزي سبور التركي ما يلي :”المغاربة فرحون جدا لا أدري لماذا؟”.

وظهر متوسط الميدان مُستغربا من ردة فعل المغاربة، والذين ظهروا وكأنهم فرحون بإكتفاء أبطال إفريقيا بالتعادل، أكثر من لاعبي بوركينافاسو المعنيين بالأمر.