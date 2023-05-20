بالفيديو.. لاعب تركي “يبصق” على المصري تريزيغيه أثناء سجوده

تعرض الدولي المصري، ولاعب نادي طرابزون سبور التركي، محمود حسن “تريزيغيه” لمعاملة مشينة ومهينة، من طرف لاعب نادي فنربخشة، ساميت أكايدين.

وخلال المباراة التي جمعت الفريقان مساء أول أمس، برسم الجولة الـ 34 من السوبر ليغا، سجل تريزيغيه، هدفا لناديه الذي كان متخلفا في النتيجة بثلاثية نظيف، من ضربة جزاء في الدقيقة الـ 80.

وسجد تريزيغيه، على مشارف منطقة العمليات احتفالا بهدفه، قبل أن ترصد، رصدت قيام لاعب فنربخشة ساميت أكادين، بالبصق على اللاعب المصري أثناء سجوده.

وأثارت هذه الواقعة المشينة، غضبا واسعا في الوسط الإعلامي التركي، بعدما انتشر الفيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ومن جهته، سارع نادي طرابزون سبور. لإصدار بيان على حسابه الرسمي عبر “تويتر” يندد من خلاله بما حدث لنجمه المصري.

وأرفق البيان بصورة تظهر بصق أكادين على تريزيغيه وعلق: “هذا مثير للاشمئزاز.. ندين بشدة العمل اللاإنساني ضد لاعبنا تريزيغيه خلال المباراة التي لعبناها مع فنربخشه في 18 ماي 2023”.

كما دعا طرابزون الاتحاد التركي ونادي فنربخشة، لاتخاذ إجراءات فورية في حق اللاعب ساميت أكادين.

🎥 ردود فعل غاضبة إزاء بصق لاعب نادي “فنر بهتشه” صمد أقايدين على زميله في نادي “طرابزون سبور” محمود حسن تريزيجيه، خلال سجود الأخير لتسجيله هدفاً في مرمرى “فنر بهتشه”.👇

▪️ روّاد منصات التواصل الاجتماعي طالبوا الاتحاد التركي لكرة القدم بمعاقبة لاعب “فنر بهتشه” على تصرفه الذي… pic.twitter.com/9T0tlZEtKn

— TR2023 (@TR99media) May 20, 2023