بالفيديو.. لاعب جزائري يعيد سيناريو رقصة بلايلي بـ “العلم الفلسطيني”  

صنع اللاعب الجزائري ضرار بن سعد الله الناشط في صفوف نادي معان الأردني الحدث برقصته التحررية التي تخص الفلسطين ليعيد سيناريو نجم مولودية الجزائر يوسف بلايلي.

وقام ضرار بن سعد الله برفع العلم الفلسطيني و هو يحتفل بالعلم الفلسطيني و رقصة الحرية، و قال الإعلام الأردني عن الواقعة “يحدث في دورينا الأردني، اللاعب الجزائري ضرار بن سعد الله إبن الأحرار لاعب نادي معان الأردني”.

ونال بن سعد الله إشادة كبيرة من قبل الإعلام الأردني، وهو اللاعب الذي تنقل إلى نادي معان فجر بتوصية من الجاهز الفني بقيادة ديان صالح ، و كان نادي معان قبله قد تعاقد مع لاعب جزائري اخر و الأمر يتعلق باللاعب عبد المالك مفتاحي.

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