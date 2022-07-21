بالفيديو.. لاعب دولي تونسي سابق يهاجم شتي

أدلى لاعب الترجي، والدولي التونسي السابق، وليد الهشيري، بتصريحات مسيئة، تجاه لاعب المنتخب الوطني، إلياس شتي.

وصرح الهشيري، أمس الأربعاء، لإذاعة “موزاييك أف أم”:”شتي لما جاء للترجي كان لاعب نكرة مثله مثل باقي اللاعبين الجزائريين الذين انضموا للترجي”.

وأضاف الهشيري، أن اللاعبين الجزائريين الذين مروا على البطولة التونسية، تقاضوا مبالغ مالية ضخمة.

كما وصف اللاعب التونسي السابق، وليد الهشيري، اللاعبين الجزائريين بالخائنين، بعد أن فسخ لاعب الخضر شتي عقده مع الترجي من طرف واحد.

وتأتي تصريحات اللاعب الدولي التونسي وليد الهشيري العدائية، تجاه اللاعبين الجزائريين بالبطولة التونسية، بعد مغادرة شتي للترجي نحو أنجي الفرنسي.