بالفيديو.. لاعب سعودي يطالب بتوقيف المباريات أثناء الأذان
طالب اللاعب السعودي الناشط في فريق الطائي عبد العزيز الحرابي من لجنة تنظيم المسابقات الرياضية و مباريات كرة القدم في السعودية بتوقيف المباريات أثناء الأذان.
وقال عبد العزيز الحرابي في تصريح للقناة الرياضية السعودية، اليوم الجمعة “مبروك نادي النصر و رد الاعتبار لنا بالنسبة لنا، الحمد لله نملك لاعبين كبار ونعود الى الواجهة”.
كم أضاف عبد العزيز الحرابي “فيها نقطة، نلعب مباراة في بلد مسلم، وقت الصلاة أهم وقت في العالم بودي أن تشوف لجنة المسابقات آن تجد حل للعب أثناء الأذان”.
“أتمنى من لجنة المسابقات النظر في وقت المباريات لدخولها وقت الصلاة “
🎤 عبدالعزيز الحرابي – لاعب #الطائي#دوري_روشن_السعودي#النصر_الطائي | #SSC pic.twitter.com/YpG4O4LBsG
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) September 29, 2023
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