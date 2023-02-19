بالفيديو.. لاعب سوسطارة يتعرّض لإصابة خطيرة وينقل إلى المستشفى

تعرّض لاعب إتحاد العاصمة إسلام مريلي إلى إصابة خطيرة في مباراة فريقه أمام نادي الأخضر الليبي في منافسة الكاف.

كما أجبرت الإصابة، مدربه عبد الحق بن شيخة على استبداله في الدقيقة 22 من عمر الشوط الأول، بزميله بن زازة.

ونقل مريلي مباشرة إلى المستشفى القريب من الملعب من اجل العلاج لتفادي تفاقم الإصابة.

كما ترك مريلي زملائه في الشوط الأول من المواجهة، حينما كانت تشير النتيجة إلى التعادل السلبي بين الفريق الجزائري و نظيره الليبي.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور[/caption