بالفيديو.. لاعب شباب بلوزداد ضحية سحر وشعوذة

لم يسلم لاعب فريق شباب بلوزداد شعيب كداد من أعمال السحر والشعوذة، بعدما ظهرت صورته مع عدد من ضحايا هذه الأعمال الشيطانية.

وتم العثور على وسائل تستعمل لممارسة طقوس الشعوذة، بالإضافة إلى كتاب يستعمل في ممارسة الشعوذة بالاضافة الى صور شمسية للعديد من الضحايا.

ونشر لاعب شباب بلوزداد “ستوري” علة صفحته الرسمية بشبكة التواصل الاجتماعي انستغرام كتب فيه” حسبي الله ونعم الوكيل”. وأضاف “قل لن يصيبنا إلا ماكتبه الله لنا”.

https://m.facebook.com/groups/494427864386039/permalink/1006979126464241/