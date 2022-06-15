بالفيديو.. لاعب شباب بلوزداد مرزيق ينال إشادة الكاف
بقلم كريم تيغرمت
أشاد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “الكاف”، بلاعب شباب بلوزداد، حسام الدين مرزيق، وهدفه في رابطة الأبطال، أمام الترجي التونسي.
ونشر الحساب الرسمي للكاف، اليوم الأربعاء، تغريدة عبر “تويتر” جاء فيها: ” حسام الدين مرزيق لاعب شباب بلوزداد سجل هدفًا خياليًا لصالح فريقه أمام الترجي”.
كما صنفت الكاف هذا الهدف، بتغريدة أخرى، جاء فيها: ” أبعد هدف تم تسجيله في دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم”.
وأرفق الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، هذه التغريدة، بمقطع فيديو، لهدف حسام الدين مرزيق، في شاك الترجي التونسي”.
𝗨𝗡𝗕𝗘𝗟𝗜𝗘𝗩𝗔𝗕𝗟𝗘! 🤩
Houssem Eddine Mrezigue’s wonder strike for @Crbelouizdadoff is the longest range goal in #TotalEnergiesCAFCL this season. 💥 pic.twitter.com/GKzVKLAjc8
— TotalEnergies CAFCL – TotalEnergies CAFCC 🏆 (@CAFCLCC) June 15, 2022
رابط دائم : https://nhar.tv/3vqoE