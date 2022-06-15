بالفيديو.. لاعب شباب بلوزداد مرزيق ينال إشادة الكاف

أشاد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “الكاف”، بلاعب شباب بلوزداد، حسام الدين مرزيق، وهدفه في رابطة الأبطال، أمام الترجي التونسي.

ونشر الحساب الرسمي للكاف، اليوم الأربعاء، تغريدة عبر “تويتر” جاء فيها: ” حسام الدين مرزيق لاعب شباب بلوزداد سجل هدفًا خياليًا لصالح فريقه أمام الترجي”.

كما صنفت الكاف هذا الهدف، بتغريدة أخرى، جاء فيها: ” أبعد هدف تم تسجيله في دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم”.

وأرفق الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، هذه التغريدة، بمقطع فيديو، لهدف حسام الدين مرزيق، في شاك الترجي التونسي”.