بالفيديو.. لاعب كرة القدم الأمريكية يصاب بأزمة قلبية على الملعب

تعرض أمس لاعب كرة القدم الأمريكية، بنادي بوفالو بيلز، دمار هاملين، لأزمة قلبية، خلال مباراة فريقه ضد فريق بنغلس، ضمن فعاليات دوري كرة القدم الأميركية.

بعد تعرض اللاعب لإصابة خطيرة في المباراة، على مستوى الصدر، وليقف بعدها اللاعب ويسقط على إثرها مغشيا عليه على أرضية الملعب.

وكشفت قناة ESPN الرياضية الأمريكية، أن اللاعب دمار هاملين، تلقى علاجاً طبياً لأكثر من 30 دقيقة وأجري له تدليك للقلب.

كما تجمع لاعبي الفريقين، حول اللاعب المصاب، وبكى البعض منهم من الصدمة، وظل الجمهور صامتاً وسط حالة ذهول وتوقفت التغطية التلفزيونية للمباراة.