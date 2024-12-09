بالفيديو.. لاعب مصري يعتدي على مدربه لسبب غريب!

عرف دوري الدرجة الثانية المصري حادثة غريبة، بطلها لاعب نادي المنصورة أحمد شاهين، إذ قام بالاعتداء على مدربه بطريقة أثارت الجدل.

وقام مدرب نادي المنصورة، باستبدال اللاعب أحمد شاهين في الدقيقة الـ70 من المباراة، بعد 10 دقائق فقط من دخوله بديلاً.

ورفض شاهين الخروج، ما اضطر الحكم لإيقاف المباراة، وفي الأخير، غادر أحمد شاهين الملعب إلى غرفة تغيير الملابس. قبل أن يفاجئ الجميع ويعود صوب مدربه ليقوم بالاعتداء عليه بطريقة غريبة جدا. وسط حيرة زملائه على كرسي البدلاء.