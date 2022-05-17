بالفيديو.. لاعب مغربي يلقى حتفه أمام مرأى عائلته!

توفي أمس الإثنين، لاعب فيتيس أرنهيم السابق المغربي مراد لمرابط، لما كان يقضي عطلة مع عائلته بجزيرة مايوركا.

وكشفت تقارير صحفية عالمية، أن اللاعب المغربي لمرابط، قفز من أعلى الجبل بهدف السباحة داخل البحر، خلال إجازته بجزيرة مايوركا.

كما وثقت زوجة اللاعب مرابط، لحظة قفزه من علو 20حوالي متر، وتبعتها صرخات مدوية لما علم لمرابط عن قُرب إرتطامه بالصخور.

وتم تداول فيديو وفاة اللاعب لمرابط، بصفة واسعة وتأثر به رواد مواقع التواصل الإجتماعي، كما تضامنوا مع عائلة اللاعب.