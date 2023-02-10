بالفيديو.. لاعب من ذوي الإحتياجات الخاصة مُرشح لجائزة بوشكاش

أعلن الإتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا، اليوم الجمعة، عن المرشحين لجائزة “بوشكاش” لأجمل هدف في لعام 2022، والتي جاء ضمنها لاعب من ذوي الإحتياجات الخاصة، لأول مرة في تاريخ الجائزة.

وتم ترشيح لاعب بولندي من ذوي الإحتياجات الخاصة، يُدعى مارسين أوليسكي، ينشط في نادي فارتا بوزنان، أحرز هدفا رائعا بمقصية ضد ستال ريشيتشفو في الدوري البولندي.

كما تم ترشيح هدف الدولي البرازيلي ريشالتسون، بمقصية ضد صربيا في كأس العالم قطر 2022 لجائزة بوشكاش.

وبالإضافة لهدف لاعب أولمبيك مارسيليا ديميتري باييت ضد نادي باوك ساالونيكا ضمن منافسات دوري المؤتمر الأوروبي.