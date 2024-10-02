بالفيديو.. لاعب مولودية الجزائر أمين مسوسة يقدم اعتذاراته لشبيبة القبائل

قدم لاعب مولودية الجزائر أمين مسوسة، اليوم الأربعاء، اعتذراته لعائلة شبيبة القبائل، عقب ما بدر منه في المباراة التي جمعت الفريقين أمس الثلاثاء.

ونشرت إدارة فريق مولودية الجزائر، مقطع فيديو، لأمسن مسوسة، قال فيه: “أولا أوجه الشكر للجماهير على الأجواء الرائعة التي صنعوها في الملعب، كما أشكر شبيبة القبائل على استقبالهم الحار”.

كما أضاف: “أود تصحيح مكا صرحت به أمس، حيث أردت القول بأن المباراة هي كلاسيكو، بين أكبر فريقين في الجزائر، والشبيبة فريق منافس”.

وفي ختام تصريحاته، جدد لاعب مولودية الجزائر أمين مسوسة، شكره لعائلة شبيبة القبائل على الاستقبال الحار.