بالفيديو.. لاعب نيس يتعرض لأسرع طرد في الليغ 1 في القرن الـ21
بقلم حواز عبد النور
تعرض أمسية اليوم الأحد لاعب فريق نيس الفرنسي، جان كلير توديبو، لأسرع طرد في الدوري الفرنسي خلال القرن الـ21.
حيث جاء الطرد بمناسبة لقاء زملاء النجم الدولي الجزائري، يوسف عطال، أمام الضيف أنجي.
وطُرد مُدافع المحليين في الثانية التاسعة من الشوط الأول بعد تدخل قوي على لاعب أنجي وسط دهشة الجميع.
الحكم يعلن عن إنطلاقة اللقاء … و بطاقة حمراء ! 🟥
توديبو يفوز بلقب أسرع بطاقة حمراء في القرن الـ21 في الدوري الفرنسي #الدوري_الفرنسي #beINLigue1 pic.twitter.com/1IumF7k5RD
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) September 18, 2022
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