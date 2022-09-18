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الرياضة

بالفيديو.. لاعب نيس يتعرض لأسرع طرد في الليغ 1 في القرن الـ21

بقلم حواز عبد النور
بالفيديو.. لاعب نيس يتعرض لأسرع طرد في الليغ 1 في القرن الـ21
صورة مركبة
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تعرض أمسية اليوم الأحد لاعب فريق نيس الفرنسي، جان كلير توديبو، لأسرع طرد في الدوري الفرنسي خلال القرن الـ21.

حيث جاء الطرد بمناسبة لقاء زملاء النجم الدولي الجزائري، يوسف عطال، أمام الضيف أنجي.

وطُرد مُدافع المحليين في الثانية التاسعة من الشوط الأول بعد تدخل قوي على لاعب أنجي وسط دهشة الجميع.

رابط دائم : https://nhar.tv/ekvCe
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