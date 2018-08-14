بالفيديو.. لاعب NBA يشرف على دورة تدريبية بالجزائر

يقود لاعب كرة سلة سابق ومدرب في الدوري الأمريكي لكرة السلة NBA، جيم كليمونس، دورة تدريبية لفائدة لاعبي كرة السلة في الجزائر.

وأبدى كليمونس، إعجابه بمؤهلات الشباب الجزائري في كرة السلة وهذا خلال إستضافته بقناة “النهار” أين صرح:

“المبادرة لها أهمية في الربط بين كرة السلة الأمريكية ونظيرتها الجزائرية، لأن الرياضة تعمل على توطيد العلاقات بين الشعوب وتجمع ما بينها”.

وأضاف:”وجدت الكثير من الشباب يحبون كرة السلة ويعملون على تطوير مهاراتهم أكثر في أكثر مما سيسمح له بالنجاح في هاته الرياضة”.

يذكر أن الدورات التدريبية يستفيد منها لاعبو كرة السلة في الجزائر ما بين 10 و20 سنة وهذا بالقاعة البيضاوية.