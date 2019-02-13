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بالفيديو.. لافان:”الكاف لم تتعامل بإحترافية في قضية الإسماعيلي”

الرياضة
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بالفيديو.. لافان:”الكاف لم تتعامل بإحترافية في قضية الإسماعيلي” دينيس لافان
بقلم وليد كويني

وصف مدرب شباب قسنطينة دينيس لافان، الإتحاد الإفريقي “الكاف” بالهيئة الهاوية لعدم تعاملها بإحتراف في قضية نادي الإسماعيلي المصري.

وصرح التقني الفرنسي في ندوة صحفية:””من الجيد لعب 6 مباريات في دوري الأبطال لكن ليس بهذه الطريقة التي إعتمدها الكاف”.

مضيفا:”بهذه الطريقة أصبحنا مجبرين على خوض 4 مباريات في “التشامبينزليغ” في ظرف 3 أسابيع، ما يعني أننا نحن المعاقبين الآن”.

يذكر أن “الكاف” أعادت الإسماعيلي لمنافسة رابطة أبطال إفريقيا بعد إقصائها نتيجة أعمال الشغب التي شهدتها مباراته أمام الإفريقي التونسي.


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