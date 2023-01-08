بالفيديو.. لبناني يعثر على كنز داخل شجرة!

تدول رواد مواقع التواصل الإجتماعي، خلال الساعات الأخيرة، مقطع فيديو لشاب لبناني عثر على كنز كبير داخل شجرة عتيقة.

وعثر مواطن لبناني على كميات من العملات القديمة مخفية داخل شجرة زيتون قبل عقود في منطقة العباسية جنوب لبنان.

ونشرت عدة مواقع لبنانية، تسجيلاً مصوراً لشاب يدعى أيمن الأسدي من بلدة طورا يعمل في نحت وحفر الخشب.

ووثق الشاب، لحظات عثوره على أوراق نقدية مختلفة وضعت بأكياس ولفافات قماشية داخل جذع إحدى أشجار الزيتون.

وتتضمن تلك العملات أوراقاً نقدية من فئة خمس ليرات وليرة تم إصدارها من قبل مصرف سوريا ولبنان الذي أُسس قبل أكثر من مئة سنة إبان الاحتلال الفرنسي للبلدين.

وحسب تعليق الشاب، فقد كان يعتبر صاحب تلك الأموال بمثابة ملياردير في تلك الحقبة.

https://www.facebook.com/watch/?v=5736885619758976&t=16