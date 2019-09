بالفيديو.. لحظات رعب بعد سقوط رضيعة من سيارة في غابة مظلمة

ونقل موقع “سكاي نيوز”، عن تلفزيون “أن دي” الهندي، اليوم الإثنين، سقوط رضيعة تبلغ من العمر عاما واحدا، من سيارة، قرب غابة بولاية كيرلا الهندية.

والتقطت كاميرات المراقبة، لحظة سقوط الرضيعة من السيارة، ثم زحفها لوحدها، في الشارع المظلم، دون أي حماية.

والغريب في الأمر، أن عائلة الرضيعة، لم تشعر بفقدانها، حيث قطعت سيارتهم مسافة كبيرة قبل أن يكتشفوا الأمر.

ولحسن الحظ، شاهد أحد مسؤولي الغابة، الرضيعة، وسارع لإسعافها، حي كانت تعاني من جروح في رأسها.

وأبلغ المسؤول، الشرطة الهندية، والتي أعادت الطفلة لذويها لاحقا.

#WATCH Kerala: A one-year-old child falls out of a moving car in Munnar region of Idukki district. The girl child was later rescued and handed over to the parents. (08.09.2019) pic.twitter.com/tlI7DtsgxU

— ANI (@ANI) September 9, 2019