بالفيديو.. لحظات رعب بعد سقوط رضيعة من سيارة في غابة مظلمة

أخبار العالم
  • -
  • 0
بالفيديو.. لحظات رعب بعد سقوط رضيعة من سيارة في غابة مظلمة صورة الرضيعة التي سقطت من السيارة
بقلم نادية بن طاهر

تلقت مصالح الشرطة الهندية، تنبيها غريبا، عن وجود رضيعة تحبو قرب إحدى الغابات، جنوبي الهند، في وقت متأخر من الليل.

ونقل موقع “سكاي نيوز”، عن تلفزيون “أن دي” الهندي، اليوم الإثنين، سقوط رضيعة تبلغ من العمر عاما واحدا، من سيارة، قرب غابة بولاية كيرلا الهندية.

والتقطت كاميرات المراقبة، لحظة سقوط الرضيعة من السيارة، ثم زحفها لوحدها، في الشارع المظلم، دون أي حماية.

والغريب في الأمر، أن عائلة الرضيعة، لم تشعر بفقدانها، حيث قطعت سيارتهم مسافة كبيرة قبل أن يكتشفوا الأمر.

ولحسن الحظ، شاهد أحد مسؤولي الغابة، الرضيعة، وسارع لإسعافها، حي كانت تعاني من جروح في رأسها.

وأبلغ المسؤول، الشرطة الهندية، والتي أعادت الطفلة لذويها لاحقا.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=697761

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2019

سياسة الخصوصية

Content Protection by DMCA.com