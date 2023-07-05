بالفيديو.. لحظات رعب عاشها ركاب اللعبة الأفعوانية بعد توقفها

ظل ركاب لعبة أفعوانية معلقين رأساً على عقب لعدة ساعات. ‏بعد تعطل الآلة أثناء دورانها في مهرجان فورست كاونتي في ‏كراندون، بولاية ويسكونسن الأمريكية يوم الأحد‎.‎

وتعرض الباحثون عن الإثارة في مهرجان ويسكونسن برعب كبير خلال عطلة نهاية الأسبوع. بعد أن علقت السفينة الدوارة التي كانوا يستقلونها ، مما تركهم معلقين رأسًا على عقب لساعات.

‎وأظهرت لقطات فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي ‏ركاباً عالقين على أفعوانية متوقفة. بينما كان رجال الإنقاذ يعملون ‏على تحريرهم‎.

وقال النقيب برينان كوك بإدارة الإطفاء في كراندون للمنافذ إنه كان هناك “عطل ميكانيكي في الركوب. حيث أصبح عالقًا في الوضع الرأسي.” ولم يتضح على الفور سبب المشكلة.

وقال كوك إن ولاية ويسكونسن قامت بتفتيش الرحلة في الموقع مؤخرًا. لكنه قال إنه ليس لديه أي معلومات أخرى. لم ترد إدارة الإطفاء على الفور على طلب ليلي للتعليق من إن بي سي نيوز.

وقد تم استدعاء قوى الطوارئ في الدفاع المدني من المقاطعات ‏المجاورة للمساعدة. و‎ ‎ذكرت إدارة الإطفاء‎ ‎في كراندون‎ ‎أن عطلاً ميكانيكياً تسبب في توقف الأفعوانية في الوضع الرأسي. لكن ‏السبب الدقيق لا يزال غير معروف‎.‎

تم إنقاذ جميع الركاب بأمان وتم نقلهم إلى المستشفى لفحصهم ، وفقًا لـ WJFW.