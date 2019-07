بالفيديو.. لحظات صادمة لطفل يسقط من الطابق السادس وينجو بأعجوبة!!

وأظهر مقطع الفيديو، المنشور على “تويتر”، عملية إنقاذ الطفل، عند سقوطة من الطابق السادس، بمساعدة غطاء قماش أمسك به مجموعة من الجيران أسفل العمارة، واستطاعو التقاط الطفل داخله.

وأرفقت وكالة الأنباء الصينية مع الفيديو التعليق الآتي : “لحظة صادمة لطفل يبلغ من العمر عامين، يسقط من الطابق السادس، في جنوب غرب الصين، ويهبط بأمان، في غطاء أمسك به الجيران”.

وذكرت شاهدة عيان، أنها سمعت صراخ طفل كان معلقا في شرفة شقة، في الطابق السادس من العمارة، فقامت بجلب الغطاء،

وساعدها المارة في الإمساك به، لإنتظار سقوط الطفل.

وبالفعل، استطاع المارة، انقاذ الطفل بعد أن سقط في وسط ذلك الغطاء، والذي أمسكه الجميع من الأطراف.

Shocking moment: 2-year-old boy falls from 6th floor in SW China and lands safely in blanket spread out by neighbors pic.twitter.com/OZ7dMvRuxv

— China Xinhua News (@XHNews) July 31, 2019