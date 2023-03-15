بالفيديو.. لحظات مذهلة لنجم على وشك الإنفجار في الفضاء

كشفت ناسا النقاب عن صورة جديدة مذهلة لنجم على وشك الانفجار، التقطها تلسكوب جيمس ويب الفضائي.

ويظهر ما يسمى بنجم Wolf-Rayet، المسمى WR 124، على بعد حوالي 15 ألف سنة ضوئية. مما يعني أن الضوء من هذا النجم سافر عبر الفضاء لمدة 15000 عام قبل أن يصل إلى جيمس ويب.

وتعد نجوم وولف رايت من بين أكثر النجوم شهرة. لها عمر قصير نسبيًا في الزمن الكوني (بضعة ملايين من السنين) ثم تنفجر في نهاية حياتها على شكل مستعر أعظم.

وهكذا تُظهر الصورة التي التقطها جيمس ويب اللحظة التي يقوم فيها النجم بالانفجار مباشرة.

وكتبت ناسا في بيان: “الصور التفصيلية لـ WR 124 التي التقطتها ويب تحافظ إلى الأبد على لحظة قصيرة مضطربة من التحول والاكتشافات الواعدة التي ستكشف أسرار الغبار الكوني”.

للإشارة فإن كتلة WR 124 تبلغ 30 مرة كتلة شمسنا وقد تخلص من كمية من المادة تعادل 10 شموس.

عندما يتحرك الغاز المقذوف بعيدًا عن النجم ويبرد، يتشكل الغبار الكوني ويتوهج في ضوء الأشعة تحت الحمراء. الذي يمكن اكتشافه بواسطة كاميرات جيمس ويب التي تعمل بالأشعة تحت الحمراء.

كمت يمكننا أن نرى، بظلال من اللون الأرجواني والأحمر، هالة الغاز والغبار الكوني حول النجم، والتي تتألق في وسط الصورة.

قال آمبر ستراوغن ، عالم الفيزياء الفلكية في مركز جودارد لرحلات الفضاء التابع لناسا. خلال عرض تقديمي. وفقًا لتقارير فوربس: “أعتقد أن هذا هو أحد أجمل المفاهيم في علم الفلك”.