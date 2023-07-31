بالفيديو.. لحظات مُرعبة لتحطم طائرة على شاطئ مزدحم!
إنتشر مقطع فيديو بشكل كبير على المواقع الاجتماعية، يُصور لحظة تحطم طائرة صغيرة على شاطئ مزدحم في ولاية نيو هامبشاير في أمريكا.
وأظهر الفيديو المنتشر الطائرة وهي تحمل لافتة خلفها أثناء تحليقها، قبل أن تتحطم في البحر، الذي كان مزدحما بالمصطافين.
وحسب صحيفة “إندبندنت” البريطانية، وقعت الحادثة يوم السبت في شاطئ هامبتون، ولم تخلف أي إصابات أو خسائر بشرية.
وقال شهود عيان أن طائرة “بيبر PA-18” ذات المحرك الواحد تحطمت في منتصف نهار السبت، ولحسن الحظ تمكن عناصر الإنقاذ من إخراج الطيار حيّا.
وكشفت خدمات الطوارئ أن الطائرة تحطمت على مسافة تتراوح بين 25 و30 مترا في البحر.
كما أوضحت إدارة الطيران الفدرالية في بيان، أن الطيار كان الشخص الوحيد على متن الطائرة.
Breaking:Pilot is okay after his small plane crashes into the water off Hampton Beach New Hampshire Saturday afternoon…no word on what caused the plane to go down..multiple agencies on scene..no one on the beach or in the water was injured #7News pic.twitter.com/1ZjYUwdkC9
— Steve Cooper (@scooperon7) July 29, 2023