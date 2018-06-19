بالفيديو.. لحظة انقلاب سيارة في الطريق السريع بن عكنون- زرالدة

تسبّب حادث انقلاب سيارة اليوم الثلاثاء، في شلّ حركة المرور في الطريق السريع الرابط بين بن عكنون وزرالدة.

وحسب مصادر “النهار”، فإنّ الحادث لم يخلّف أي خسائر بشرية.