بالفيديو.. لحظة انقلاب سيارة في الطريق السريع بن عكنون- زرالدة

وحسب مصادر “النهار”، فإنّ الحادث لم يخلّف أي خسائر بشرية.
لا تزال الأمور غامضة ولم تتضح بالنسبة للطالبة "بوسيف نعيمة" مترشحة للبكالوريا من الولاية المنتدبة المغير ولاية الوادي، التي منعتها الإعاقة.
ليزيدها مرض إلتهاب السحايا المعدي…
تسبّب حادث انقلاب سيارة اليوم الثلاثاء، في شلّ حركة المرور في الطريق السريع الرابط بين بن عكنون وزرالدة.
وحسب مصادر "النهار"، فإنّ الحادث لم يخلّف أي…
أصيب 4 أشخاص في حادث مرور وقع على مستوى الطريق الوطني رقم 10 بالمكان المسمى سردياس بلدية ودائرة بئر مقدم ولاية تبسة.
وحسب بيان لمصالح الحماية…
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