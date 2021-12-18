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الرياضة

بالفيديو.. لحظة تتويج المنتخب الجزائري بالمونديال العربي

بقلم يونس رزيق
بالفيديو.. لحظة تتويج المنتخب الجزائري بالمونديال العربي
لحظة تتويج المنتخب الجزائري بكأس العالم للمنتخبات العربية
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إستلم الحارس الدولي الجزائري رايس وهاب مبولحي كأس العالم للمنتخبات العربية من ؤ سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر.

وتوج المنتخب الجزائري بلقب كاس العالم للمنتخبات العربية بعد الفوز بنتيجة 2-0 أمام المنتخب التونسي في نهائي مثير إحتضنه ملعب البيت العاصمة القطرية الدوحة.

رابط دائم : https://nhar.tv/DfpuA
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