بالفيديو.. لحظة تتويج المنتخب الجزائري بالمونديال العربي
بقلم يونس رزيق
إستلم الحارس الدولي الجزائري رايس وهاب مبولحي كأس العالم للمنتخبات العربية من ؤ سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر.
وتوج المنتخب الجزائري بلقب كاس العالم للمنتخبات العربية بعد الفوز بنتيجة 2-0 أمام المنتخب التونسي في نهائي مثير إحتضنه ملعب البيت العاصمة القطرية الدوحة.
لحظة تتويج المنتخب الجزائري ابطال العرب الف الف مبروووك 🤩🔥#الجزائر_تونس #مونديال_العرب_2021
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— تياجو|Thiago🇸🇦 (@bii_x8) December 18, 2021
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