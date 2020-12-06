بالفيديو.. لحظة تتويج سولكينغ بجائزة “NRJ Musique Awards” 

توج وبجدارة النجم الجزائري العالمي عبد الرؤوف دراجي، والمعروف بـ”سولكينغ”، بجائزة “NRJ Musique Awards”، بأغنيته “Melegim”.

ونظم حفل التتويج كل من “NRJ” والتلفزيون الفرنسي “TF1″، أين تألق سولكينغ مع الفنان “داجو” على المسرح الموسيقي بولوني بيلانكور بباريس، بالأغنية التي أثارت حماس الجمهور الغربي والعربي “Melegim”.

وتمكن سولكينغ من خطف اللقب باستحقاق خلال الإعلان عن نتائج أحسن ديو غنائي فرانكوفوني لعام 2020 .

وظهر سولكينغ في حفل التتويج بكل أناقته بطاقم كلاسيكي أسود من ماركة Gucci العالمية.

وبدا النجم الجزائري، جد متأثر بحصوله على هذا التتويج، ولأول مرة في مسيرته الفنية.

وبعد التويج شارك إبن سطاوالي فرحته مع جمهوره عبر موقع الأستنغرام معلقا: “شكرا جزيلا هذا أمر خيالي، شكرا لكم على الهدية “.

هذا وتوج الدي جي العالمي من أصول جزائرية “Dj Snake”K بجائزة دي جي العام للمرة الثالثة في حفل توزيع جوائز NRj.

وكافأت جوائز NRJ الموسيقية الفنانين في ظروف إستثنائية بحضور جمهور إفتراضي عبر الشاشات العملاقة عبر خاصية السكايب، بسبب الظروف الصحية الراهنة.

واستمر الحفل لقرابة 4 ساعات، وتم خلاله تتويج الفئات الـ14 من “NMA 2020” في طبعتها الـ22.

https://www.instagram.com/p/CIbviU9JbHO/