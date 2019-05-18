بالفيديو.. لحظة توقيف وزير سوداني سابق من عهد البشير هارب في لبنان

أظهر فيديو تم تداوله مساء اليوم عبر مواقع التواصل الإجتماعي،لحظة القبض على وزير سوداني بلبنان فرّ بعد عزل عمر البشير.

وصور الفيديو لحظة توقيف الوزير، الذي ظهر وكأنه يعيش حياة البذخ والملوك في لبنان، من خلال السيارات التي كانت مركونة

أمام مقر منزله، حيث فرّ الأخير عند زوجته الثانية اللبنانية، مباشرة بعد اندلاع الثورة والمظاهرات في السودان ضد نظام حكم

الرئيس عمر البشير الذي تمت إقالته من قبل الجيش، أين أرسل القضاء السوداني مذكرة توقيف في حق الوزير إلى الجهات

المختصة بلبنان وتجميد جميع أرصدته المالية ومصادرة كل ممتلكاته، الأمر الذي تجاوب معه النائب العام اللبناني، وأصدر هو الآخر مذكرة

توقيف في حق الوزير بتهمة الفساد واستغلال الوظيفة،الأمر الذي عارضته زوجته والوفد الذي كان إلى جانبه، بحجة أن كل هذا

كلام فارغ، وأن من أصدر هذه المذكرة لا يعلم مع من يتعامل، قبل أن يتدخل الوزير الموقوف، ليطالب بوقف التصوير

في البداية ثم قرر بعث رسالة إلى الشعب السوداني، وبعدها وافق على الذهاب مع رجال الأمن لمعرفة تفاصيل قرار التوقيف.