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الرياضة

بالفيديو.. لطفي ماجر يُسجل هدفا رائعا بالعقب مع الدحيل

بقلم حواز عبد النور
بالفيديو.. لطفي ماجر يُسجل هدفا رائعا بالعقب مع الدحيل
ماجر
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بصم أمسية اليوم الثلاثاء اللاعب، لطفي ماجر، على هدف رائع مع فريقه الدحيل القطري.

نجل أسطورة كرة القدم الجزائرية، رابح ماجر، سجل بالعقب في لقاء فريقه أمام المرخية عند حلول الدقيقة الـ19.

وهي نفس الطريقة التي سجل بها والده مع فريقه بورتو البرتغالي أمام بايرن ميونيخ الألماني في نهائي دوري أبطال أوروبا 1987.

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