بالفيديو..لطيفة ممنوعة من أداء مناسك الحج والعمرة بالسعودية

كشفت الفنانة التونسية لطيفة لأوّل مرّة بأنّها ممنوعة من أداء مناسك الحج والعمرة في المملكة العربية السعودية.

وقالت لطيفة خلال أحد البرامج ،بأنّها لحدّ الآن تجهل سبب منعها من دخول الأراضي السّعودية.

مؤكّدة بأنّها آنذاك كانت في لبنان لإحياء حفل زفاف عام 2011، وتوجهت منها إلى السّعودية.

وأضافت أنها تحصّلت على تأشيرة لزيارة المملكة، فضلًا عن إتمام إجراءات المرور داخل المطار.

ولكن السلطات أخبرتها بعدها بأنّها ممنوعة من الدخول.

ما سبّب لها صدمة كبيرة، معتبرة بأنّها ظلمت بهذا القرار. ومنذ ذلك الوقت وهي خائفة أن تقدّم طلب تأشيرة.

وأنهت الفنانة حديثها بتأثّروهي تذرف الدموع قائلة بأنّها محرومة من أداء العمرة.