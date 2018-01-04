بالفيديو.. لعبان:”من حاول تشويه سمعتي عليه مواجهتي أمام العدالة”

كذب “حبيب لعبان” رئيس الإتحادية الجزائرية لكرة اليد الأخبار التي إتهمته بإستدانة 200 مليون سنتيم مؤكدا أنها إفتراء وكذب.

الهدف منه ضرب إستقرار الإتحادية، وقال الخميس في تصريح لتلفزيون النهار على هامش تنقل المُنتخب الوطني لكرة اليد إلى قطر.

من أجل المُشاركة في دورة ودية تحضيرا لكأس إفريقيا المُقبلة:”إتهامي بإستدانة 200 مليون سنتيم هو إفتراء أمام الرأي العام”.

وأضاف لعبان:”الهدفُ من ذلك ضرب إستقرار الإتحادية لأن الجميع يعرف من هو حبيب لعبان ومن هي الجهات التي تتحدث”.

وختم:”القضية الأن أمام الجهات المعنية وهي القضاء الجزائري الذي سيفصل في الأمر”.