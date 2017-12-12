فتح التقني بوعلام لعروم النارعلى الإتحادية الجزائرية لكرة القدم بعد أن وضعته في ورشة الهواة عوض ورشة التكوين.

وقال لعروم خلال نزوله ضيفا على تلفزيون النهار:”لا أعتبر وضعي في ورشة الهواة إهانة وإنما دليل على المستوى الضعيف للمسؤولين عن الندوة”.

وأضاف أنه يجب على الفاف تبرير إختيارها له في ورشة الهواة مُؤكدا أن مُغادرته للندوة كان ردا شخصيا على هذا القرار.

وتابع لعروم حديثه بالتأكيد على إستغرابه لتلقيه الدعوة بشكل مُتأخروبدون ختم أوإمضاء مثلما حدث مع رئيس الفاف السابق روراوة.

“إستغربت حصولي على الدعوة بدون إسم ولا ختم ولا أعترف بمُبررات الفاف لأننا في عصر العولمة”.