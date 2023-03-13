بالفيديو.. لعريبي يسجل ثالث أهدافه مع القادسية السعودي
بقلم فيصل زيان بوزيان
بصم مهاجم المنتخب الوطني، كريم عريبي، على ثالث أهدافه مع فريقه القادسية السعودي ضمن منافسات دوري يلو الدرجة الثانية.
وإفتتح لعريبي مجال التهديف لفريقه من علامة الجزاء، في الدقيقة 15 من عمر اللقاء، الذي تجرى فعالياته الآن ونتيجته 1.1، بين الجبلين ضد القادسية.
يجدر للإشارة، رفع لاعب الخضر لعريبي رصيده للهدف الثالث مع نادية القادسية، بعد أن سجل ضد العروبة والحزم و الجبلين.
د15‘⚽️ هدف لـ @qadisiyah1967
كريم عريبي يحرز الهدف الأول 👏#الجبلين_القادسية#جولة_يوم_العلم
#دوري_يلو | #FDL pic.twitter.com/wHYfu9UD8r
— دوري يلو (@FDL_KSA) March 13, 2023
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