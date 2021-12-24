بالفيديو.. لعمامرة يتسلم درع الوفاء كزعيم للدبلوماسية الجزائرية

يتسلم وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج رمطان لعمامرة غدا السبت، بالمسرح الجهوي بباتنة درع الوفاء. من مهرجان أوراسيس في طبعته السابعة كزعيم للدبلوماسية الجزائرية، حسبما ذكر منتدى الأوراس للتضامن والتنمية.

واختارت محافظة مهرجان أوراسيس للطبعة السابعة رمطان لعمامرة كواحد من قائمة المكرمين كزعيم للدبلوماسية الجزائرية. بإعتباره من خيرة ما أنجبت الجزائر، صوت الوطن في المحافل الدولية رجل المهمات الصعبة بإمتياز صاحب حنكة ونظرة استشرافية. دبلوماسية منفردة “، يضيف المنتدى الذي يشرف على فعاليات المهرجان.

كما وصف المنتدى الوزير لعمامرة بمهندس عمليات السلام في العالم، وصاحب 45 عاما من الخبرة الدبلوماسية. والذي صنع لنفسه اسما في الساحة الدبلوماسية على الصعيدين القاري والعالمي بفضل المهام الكبيرة التي أسندت لشخصه. من قبل الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة ومعاهد ومراكز الدراسات ذات مرجعية عالمية على غرار مجموعة الأزمات الدولية، ومعهد ستوكهولم للسلام.

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