بالفيديو.. لعمامرة يتسلم درع الوفاء كزعيم للدبلوماسية الجزائرية
يتسلم وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج رمطان لعمامرة غدا السبت، بالمسرح الجهوي بباتنة درع الوفاء. من مهرجان أوراسيس في طبعته السابعة كزعيم للدبلوماسية الجزائرية، حسبما ذكر منتدى الأوراس للتضامن والتنمية.
واختارت محافظة مهرجان أوراسيس للطبعة السابعة رمطان لعمامرة كواحد من قائمة المكرمين كزعيم للدبلوماسية الجزائرية. بإعتباره من خيرة ما أنجبت الجزائر، صوت الوطن في المحافل الدولية رجل المهمات الصعبة بإمتياز صاحب حنكة ونظرة استشرافية. دبلوماسية منفردة “، يضيف المنتدى الذي يشرف على فعاليات المهرجان.
كما وصف المنتدى الوزير لعمامرة بمهندس عمليات السلام في العالم، وصاحب 45 عاما من الخبرة الدبلوماسية. والذي صنع لنفسه اسما في الساحة الدبلوماسية على الصعيدين القاري والعالمي بفضل المهام الكبيرة التي أسندت لشخصه. من قبل الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة ومعاهد ومراكز الدراسات ذات مرجعية عالمية على غرار مجموعة الأزمات الدولية، ومعهد ستوكهولم للسلام.
https://www.facebook.com/100521781491273/videos/686521179001587
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لعمامرة يهنئ المنتخب الوطني بعد التتويج بالمونديال العربي
هنأ وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج رمطان لعمامرة، أمسية اليوم، عناصر المنتخب الوطني. بعد تتويجه بكأس العرب أمام المنتخب التونسي.
وجاءت هذه التهنئة عبر حسابه الرسمي في تويتر حيث غرد:”كنتم في الموعد أكثر من رائعين بأدائكم الذكي ومثابرتكم المتواصلة”. و”كان التتويج من نصيبكم في صورة كأس تضاف لسابقتها لتصنع تتويجا مزدوجا افريقيا-عربيا”. “يكرس عظمة أمتنا بفضل سواعد أبنائها وتوفيق من الله ويفتح آفاقا”. “واعدة لما ينتظر شبابنا من منافسات عالية المستوى نحو مزيد من التألق”.
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وتوّج أمسية السبت المنتخب الجزائري المحلي بلقب كأس العالم للمنتخبات العربية بعد الفوز المحقق في المباراة النهائية أمام تونس بنتيجة 2-0.
كما سجل أهداف المباراة كل من اللاعب أمير سعيود في الدقيقة الـ9 من الوقت الإضافي الأول بتسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء.
في حين أطلق اللاعب ياسين براهيمي رصاصة الرحمة في شباك المنتخب التونسي محرزا الهدف الثاني للخضر في الدقيقة 125.
كما تمكن المنتخب الوطني المحلي من ترسيم الحصول على مبلغ مالي كبير من قبل المسؤولين عن تنظيم منافسة العرب بقطر بعدما رسّم تأهل إلى النهائي.
وسيحصل زملاء المتألق يوسف بلايلي على مبلغ 5 ملايين دولار ما يقارب 90 مليار سنتيم بالعملة الجزائرية.
وتعتبر الطبعة التي جرت بالعاصمة القطرية الدوحة، الأغلى ثمنا ضمن المسابقات العربية. كما صنع الكأس المرصع بالذهب الحدث في ملعب البيت بالخور القطرية.
في انتظار الإعلان عن المنحة المغرية من قبل الإتحادية الجزائرية لكرة القدم للاعبين رغم إعتراف رئيس الفاف شرف الدين عمارة بأن المنحة لا تعتبر أولوية اللاعبين.
وشهدت مدرجات ملعب البيت بالعاصمة القطرية الدوحة حضورا قياسيا للجماهير العربية التي تتابع مباراة النهائي بين المنتخب الجزائري ونظيره التونسي.
كما أعلنت اللجنة المنظمة لكأس العالم للمنتخبات العربية عن حضور أزيد من 60 ألف متفرج بملعب البيت.