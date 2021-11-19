بالفيديو.. لعوافي يتألق ويُسجل مع الساحلي في الدوري التونسي

تألق أمسية اليوم الجمعة اللاعب الدولي الجزائري “يوسف لعوافي” مع فريقه النجم الرياضي الساحلي.

الظهير الأيسر الجزائري سجل الهدف الوحيد في مواجهة ليتوال أمام الضيف مُستقبل الرجيش.

هدف لعوافي جاء في الدقيقة ال34 من المواجهة التي تدخل لحساب الجولة ال6 من الدوري التونسي.

وانتهى اللقاء بهدف في كل شبكة بعد أن عدل الضيوف النتيجة في الشوط الثاني.

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