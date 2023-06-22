بالفيديو.. لعوافي يتلقى العلاج بمستشفى وهران بعد تلقيه إصابة خطيرة

تعرّض مدافع شباب بلوزداد يوسف لعوافي إلى إصابة خطيرة في الشوط الأول من مباراة نهائي كأس الجمهورية أمام أولمبي الشلف.

وتلقى العوافي الإصابة على مستوى الرأس الذي اجبرته على مغادرة المستطيل الأخضر صوب المستشفى القريب من ملعب ميلود هدفي بمدينة الباهية أين يتلقى العلاج.

كما ترك لعوافي زملائه في السياربي متفوقين بهدف مقابل صفرن قبل أن يعدّل فريق الشلف النتيجة في الشوط الثاني عن طريق توفيق عدادي.

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