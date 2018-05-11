بالفيديو.. لفظ الجلالة على قارورات الجعة في مونديال روسيا  

تداول نشطاءعبر موقع التواصل الاجتماعي فيديو يظهر لفظ الجلالة على زجاجات الجعة في مونديال روسيا.

وأظهرت مشاهد الفيديو صورلأعلام الدول المشاركة في المونديال مع عدم مراعاة الخصوصيات الدينية في ذلك.

وقد قامت شركة مشروبات كحولية” أيشباومEICHBAUM ” الالمانية بوضع الشهادتين على أحد منتجاتها للتسويج إلى نهائيات كأس العالم 2018

وقد تسسب في إستياءا واسعا على شبكات التواصل الاجتماعية أثارت هذه جدلا وغضب وسط المسلمين رافضين ما قامت به الشركة

وإظطرت الشركة إلى تقديم إعتذار موضحة سبب وضعها العلم السعودي في منتوجاتها متحججة بعدم علمها .