بالفيديو.. لقجع يتهجم على الحكم القطري ويصفه بـ”النذل”

تهجم رئيس الجامعة المغربية لكرة القدم، فوزي لقجع. على الحكم القطري عبد الرحمان الجاسم الذي أدار المباراة الترتيبية بين المغرب وكرواتيا.

وتداولت مواقع التواصل الإجتماعي، مقطع فيديو، ظهر فيه لقجع، وهو يتهجم على الحكم عبد الرحمان الجاسم، عقب هزيمة المغرب أمام كرواتيا.

كما أظهر الفيديو، رئيس الجامعة المغربية لكرة القدم، وهو يصف الحكم القطري بـ”النذل”، خلال تقدم هذا الأخير لمصافحته.

وأثار تصرف لقجع، موجة غضب كبيرة لدى الجماهير القطرية، أين ندد الجميع بتصرف رئيس الجامعة المغربية لكرة القدم.

يذكر أن منتخب المغرب، انهزم في المباراة الترتيبية لمونديال قطر بنتيجة هدفين لهدف، في مواجهة منتخب كرواتيا.