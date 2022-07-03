بالفيديو.. لقجع يستفز الجزائر ويُهين المنتخب الوطني

عاد رئيس الجامعة المغربية لكرة القدم، فوزي لقجع، ليستفز مُجددا الجزائر وهاته المرة بطريقة غير احترافية تماما.

حيث أهان الرجل الأول في الكرة المغربية، المنتخب الوطني الجزائري لأقل من 18 سنة الذي شارك في ألعاب البحر الأبيض المتوسط وهران 2022.

واعتبر لقجع المباراة التي خاضها مُنتخب بلاده لذات الفئة أمام الجزائر بملعب “سيق” الجديد خلال الألعاب المتوسطية بمثابة الحصة التدريبية.

كما قال لقجع خلال نزوله ضيفا اليوم الأحد على برنامج “ديكريبتاج” الذي يُبث على إذاعة MFM المغربية:

“مُنتخبنا الوطني لأقل من 18 سنة لم يكن ضعيفا أمام فرنسا وإيطاليا في الألعاب المتوسطية، أما أمام الجزائر فكانت المباراة عبارة عن حصة تدريبية”.

ويُذكر أن أشبال المدرب، مراد سلاطني، انهزموا أمام المغرب بهدفين دون رد في الألعاب المتوسطية.

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