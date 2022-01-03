بالفيديو.. لقجع يُغرد خارج السرب ويُبرر خسارة الخضر بطريقة غريبة !

يبدو أن الاقصاء أمام المنتخب الوطني الجزائري في منافسة كأس العرب للمُنتخبات قطر فيفا 2021 جعل فوزي لقجع يُغرد خارج السرب.

رئيس الجامعة المغربية لكرة القدم قال في تصريحات صحفية:”الهزيمة أمام المنتخب الجزائري في كأس العرب ليست نكسة كروية، نحن شاركنا في المنافسة بمنتخب وطني محلي 100 بالمائة”.

كما أضاف:”لكن المنتخب الجزائري واجهنا بتشكيلة تضم حوالي 7 لاعبين من المنتخب الوطني الأول، وبغياب بن ناصر ومحرز فقط”.

ومن خلال هذا التصريح يبدو أن الرجل المنفوخ اعلاميا في الجارة الغربية تناسى أسماء عطال، بن سبعيني، ماندي، فيغولي، سليماني وبن رحمة وزروقي والذين يُعتبرون من ركائز المنتخب.