بالفيديو.. لقطات مثيرة لهبوط طائرة للجوية الجزائرية وسط عاصفة بمونتريال

أعاقت عاصفة شتوية هبوط طائرة تابعة لشركة الخطوط الجوية الجزائرية في مطار مونتريال الدولي.

وقد تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، لقطات مثيرة أثناء هبوط طائرة إيرباص A330-200 تحمل رقم التسجيل 7T-VJV التابعة للجوية الجزائرية في مطار مونتريال.

وأظهر الفيديو فشل هبوط الطائرة في المحاولة الأولى، حيث اضطرت إلى العودة للتحليق مجددا بسبب الظروف السيئة.

بينما نجح قائد الطائرة في الهبوط في المرة الثانية لكن على المدرج 24D بدلاً من 06G .

وأثناء هبوط الطائرة بالمدرج 24D في مطار مونتريال، أشاد الركاب الذين كانوا على متنها بقائد الطائرة، على قدرته في الحفاظ على هدوئه.

وعلق آحد الركاب من الذين كانوا على متن الطائرة على الفيديو قائلا:””كنت هناك ، كانت الظروف الجوية صعبة للغاية لكن الطيار كان على استعداد لذلك. طيارو الخطوط الجوية الجزائرية هم الأفضل.”

بينما قال آخر:”الطيارون الشجعان.. تهانينا على الهدوء والتحكم في الطائرة بالرغم من صعوبة المهمة.. فهو يستحق ميدالية لنجاحه في هذه العملية وإنقاذ الجميع على متن الطائرة.”

وحسب مصادر إعلامية، فقد تم إلغاء رحلة العودة مونتريال- الجزائر بسبب الظروف الجوية غير المواتية.

وللإشارة، تم إلغاء 153 رحلة من أصل 473 في مطار مونتريال من قبل شركات الطيران بسبب سوء الأحوال الجوية.