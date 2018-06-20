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بالفيديو.. لقطة إنسانية من “إيسكو” إتجاه “عصفور” خلال لقاء إيران

الرياضة
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بالفيديو.. لقطة إنسانية من “إيسكو” إتجاه “عصفور” خلال لقاء إيران صورة مركبة
بقلم عبد النور.حواز

قام النجم الدولي الإسباني إيسكو بلقطة إنسانية رائعة إتجاه عصفور دخل أرضية الميدان خلال لقاء المنتخب الإسباني ضد إيران أمسية اليوم الأربعاء.

حيث إلتقط نجم ريال مدريد العصفور الذي كان مُتواجدا فوق العشب الطبيعي ليقوم بإخراجه من أرضية الميدان ووضعه جانبا.

وفازت إسبانيا على إيران بهدف دون رد في الجولة الثانية للمجموعة الثانية من مونديال روسيا.

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