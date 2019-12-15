بالفيديو.. لقطة بونجاح “الساذجة” تجوب العالم!

صنع الدولي الجزائري بغداد بونجاح، الحدث عالميا، ولكن بشكل سلبي، بعد الفُرصة الغريبة التي ضيعها في الموندياليتو، أمام مونتري المكسيكي.

وكانت جريدة “آس” الإسبانية، السباقة لنقل لفيديو مُحاولة المُهاجم الحصول على ركلة جزاء بطريقة وصفتها بالساذجة.

وأبدت وسائل الإعلام العالمية، إستغرابها من سعي إبن وهران للحصول على ضربة جزاء، في وقت كان في وضعية سهلة للتهديف.

ومما زاد حجم الإنتقادات التي تعرض لها نجم الخضر، هو نسيانه بأن تمثيله كان سيُكشف لا محالة نظرا لوجود لـ”var”.

ويبقى التعليق الأكثر طرافة بخصوص ما حصل مع رأس الحربة، هو ما قاله الإعلامي القطري خالد جاسم “بونجاح رفعلي الضغط”.