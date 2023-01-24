بالفيديو.. لقطة عفوية لوالي تيارت تحدث ضجة على مواقع التواصل

تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي، على نطاق واسع، فيديو للزيارة التي أداها والي ولاية تيارت، علي بوقرة، إلى إحدى مدارس الولاية.

وتناول والي تيارت الوجبة المدرسية مع التلاميذ، حيث أبدى إعجابه الشديد بطعمها ما جعله يطالب بالمزيد منها.

وتفاجأ الوالي بوجود معلمة متطوعة في المطعم المدرسي، حيث شكرها على مجهوداتها الإضافية المبذولة.

وقال لها والي تيارت “الله يحفظك سيدتي، أنت تستحقين تشجيعا كتابيا مني شخصيا”.