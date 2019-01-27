بالفيديو.. لقطة “فيغولي” مع “الإمبراطور” تصنع الحدث في “تركيا”

الرياضة
  • -
  • 0
بالفيديو.. لقطة “فيغولي” مع “الإمبراطور” تصنع الحدث في “تركيا”
بقلم أمير بهلول

صنعت لقطة “سفيان فيغولي” مع مدربه “الحدث” في الوسط الرياضي “التركي” سواء من إعلاميين أو مشجعين.

فجماهير “غلطة سراي” أبدت عن سعادتها الكبيرة بعد أداء الجزائري وتهنئة مدربه ما هي إلا دليل على عودة “التيار” بينهما.

كما أن الإعلاميين الأتراك أشادوا كثيرا بفيغولي وبالمدرب “فاتح تيريم” الذي أعاد الثقة لـ “سوسو” في المباريات الأخيرة.

وأصبح “فيغولي” النجم الأول في “غلطة سراي” وعاد بقوة بعد أن عان كثيرا في بداية الموسم وكان على وشك الرحيل.


طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2019

تطويرALM Digital

Content Protection by DMCA.com