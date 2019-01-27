بالفيديو.. لقطة “فيغولي” مع “الإمبراطور” تصنع الحدث في “تركيا”

صنعت لقطة “سفيان فيغولي” مع مدربه “الحدث” في الوسط الرياضي “التركي” سواء من إعلاميين أو مشجعين.

فجماهير “غلطة سراي” أبدت عن سعادتها الكبيرة بعد أداء الجزائري وتهنئة مدربه ما هي إلا دليل على عودة “التيار” بينهما.

كما أن الإعلاميين الأتراك أشادوا كثيرا بفيغولي وبالمدرب “فاتح تيريم” الذي أعاد الثقة لـ “سوسو” في المباريات الأخيرة.

وأصبح “فيغولي” النجم الأول في “غلطة سراي” وعاد بقوة بعد أن عان كثيرا في بداية الموسم وكان على وشك الرحيل.