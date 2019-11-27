بالفيديو.. لكحل:”مررت بمرحلة صعبة وأنا سعيد بعودتي”

الرياضة
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بالفيديو.. لكحل:”مررت بمرحلة صعبة وأنا سعيد بعودتي” صورة مركبة
بقلم عبد النور حواز

عبر لاعب المنتخب الوطني “فيكتور لكحل” عن سعادته بالعودة مُجددا لتدريبات فريقه “لوهافر” الفرنسي.

لاعب الخضر قال في تصريحات صحفية:”أنا سعيد بالعودة من الإصابة خاصة التقاء زملائي مُجددا”.

“لقد مررت بفترة صعبة جدا خاصة وأنها المرة الثالثة التي اُصاب فيها على مستوى نفس الركبة”.

“كان من الصعب جدا تقبل الأمر لكنني عرفت كيف اتجاوز الأمر بسرعة وهو ماساعدني في التعافي سريعا”.


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