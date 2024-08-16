بالفيديو .. لكحل يسجل ثنائية خرافية في الدوري القطري
بقلم عزيز طالبي
سجل الدولي الجزائري فيكتور لكحل، اليوم الجمعة، ثنائية عالمية رفقة ناديه أم صلال في مباراته ضد نادي الشمال الذي ينشط له الدولي الجزائري الأخر بغداد بونجاح.
وتجري المباراة التي تندرج ضمن منافسة الدوري القطري، التي تألق فيها بشكل خاص، بعدما سجل ثنائية في الدقيقتين 7 سا و27 سا.
ويقود لكحل نادي الشمال، كقائد، بعد مشاركته الأساسية في المباراة المثيرة.
غووول 2 فيكتور لكحل pic.twitter.com/0lERj4g7eQ
— moh_football_dz_ (@AicheAiche67551) August 16, 2024
#فيكتور_لكحل يسجل الهدف الاول لـ #ام_صلال في الدقيقة 7#الدوري_القطري | #الشمال_ام_صلال
— خالد جاسم (@khalidjassem74) August 16, 2024
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