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بالفيديو.. “لكحل” يواصل مرحلة إعادة التأهيل ويقترب من العودة !!

الرياضة
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بالفيديو.. “لكحل” يواصل مرحلة إعادة التأهيل ويقترب من العودة !! صورة مركبة
بقلم عبد النور حواز

يتدرب اللاعب الدولي الجزائري لفريق “لوهافر” الفرنسي “فيكتور لكحل” بجدية كبيرة تحسبا للعودة للميادين في أقرب الآجال.

ويواصل متوسط الميدان الدفاعي عملية إعادة التأهيل تحت إشراف المحضر البدني للوهافر بعد أن أجرى عملية جراحية على مستوى الركبة نهاية شهر أفريل الماضي.

وحسب ماهو مُقرر فإن “فيكتور لكحل” سيعود للمنافسة الرسمية رفقة فريقه الناشط في الدرجة الثانية الفرنسية في ظرف 3 أشهر.

وكان “لكحل” قد أُصيب في المواجهة الودية التي جمعت الخضر بالمنتخب التونسي شهر مارس المنصرم بملعب “مصطفى تشاكر”.


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